Forum des associations Salle de la Prée Baron Loireauxence

Loireauxence

Forum des associations

Salle de la Prée Baron Rue des Deux Provinces Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

FORUM DES ASSOCIATIONS c’est ce week-end ! Rendez-vous le samedi 29 août de 14h à 18h à la salle de la Prée Baron à Belligné.

Stands des associations, animations et ateliers, espace handicap inclusion.

Spectacle à 18h15 (gratuit) .

Salle de la Prée Baron Rue des Deux Provinces Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03 mairie@loireauxence.fr

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English :

ASSOCIATION FORUM: it’s this weekend! Meet us on Saturday August 29 from 2pm to 6pm at the Salle de la Prée Baron in Belligné.

L’événement Forum des associations Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis