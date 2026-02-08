Forum des associations Salle de la Prée Baron Loireauxence
Forum des associations Salle de la Prée Baron Loireauxence samedi 29 août 2026.
Loireauxence
Forum des associations
Salle de la Prée Baron Rue des Deux Provinces Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
FORUM DES ASSOCIATIONS c’est ce week-end ! Rendez-vous le samedi 29 août de 14h à 18h à la salle de la Prée Baron à Belligné.
Stands des associations, animations et ateliers, espace handicap inclusion.
Spectacle à 18h15 (gratuit) .
Salle de la Prée Baron Rue des Deux Provinces Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03 mairie@loireauxence.fr
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English :
ASSOCIATION FORUM: it’s this weekend! Meet us on Saturday August 29 from 2pm to 6pm at the Salle de la Prée Baron in Belligné.
L’événement Forum des associations Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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