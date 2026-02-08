Soirée cinéma de plein air Site de la bibliothèque Loireauxence

Loireauxence

Soirée cinéma de plein air

Site de la bibliothèque 102 Rue du Fresne Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez participer à une soirée cinéma de plein air le samedi 22 août à la Chapelle-Saint-Sauveur !

Apportez votre transat et votre plaid !

Bar tenu par l’association Les Tréteaux Chapellois, pâtisseries et pop corn avec le foyer des jeunes de Loireauxence.

Food truck et possibilité de pique-niquer sur place.

Dès 18h30 atelier d’art plastique avec Stéphanie Monzon Chauvat (libre et ouvert à toutes et tous), jeux grands formats de la ludothèque Atout Jeu, portes ouvertes de la bibliothèque.

Projection du film à partir de 21h30. Durée 1h30 ( La Panthère des neiges de Vincent Meunier et Marie Amiguet)

Gratuit, tout public. .

Site de la bibliothèque 102 Rue du Fresne Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03

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English :

Join us for an open-air cinema evening on Saturday, August 22 at La Chapelle-Saint-Sauveur!

L’événement Soirée cinéma de plein air Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis