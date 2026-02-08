Soirée cinéma de plein air Site de la bibliothèque Loireauxence
Soirée cinéma de plein air Site de la bibliothèque Loireauxence samedi 22 août 2026.
Loireauxence
Soirée cinéma de plein air
Site de la bibliothèque 102 Rue du Fresne Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez participer à une soirée cinéma de plein air le samedi 22 août à la Chapelle-Saint-Sauveur !
Apportez votre transat et votre plaid !
Bar tenu par l’association Les Tréteaux Chapellois, pâtisseries et pop corn avec le foyer des jeunes de Loireauxence.
Food truck et possibilité de pique-niquer sur place.
Dès 18h30 atelier d’art plastique avec Stéphanie Monzon Chauvat (libre et ouvert à toutes et tous), jeux grands formats de la ludothèque Atout Jeu, portes ouvertes de la bibliothèque.
Projection du film à partir de 21h30. Durée 1h30 ( La Panthère des neiges de Vincent Meunier et Marie Amiguet)
Gratuit, tout public. .
Site de la bibliothèque 102 Rue du Fresne Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03
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English :
Join us for an open-air cinema evening on Saturday, August 22 at La Chapelle-Saint-Sauveur!
L’événement Soirée cinéma de plein air Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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