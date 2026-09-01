Forum des Associations LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

Informations pratiques

Loures-Barousse

Forum des Associations

LOURES-BAROUSSE Au lac de Loure-Barousse Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez les associations qui font vivre notre territoire !

La communauté de communes Neste Barousse organise comme chaque année le Forum des associations Neste Barousse. Cette année le Forum aura lieu au lac de Loures Barousse le samedi 12 septembre 2026 de 14h30 à 18h30

>> Gratuit

>> Restauration et buvette sur place

>> Animations tout au long de l’après midi

Nous vous dévoilerons le programme des animations en détail début septembre, restez connectés !

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LOURES-BAROUSSE Au lac de Loure-Barousse Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 tourisme@neste-barousse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the organizations that bring our region to life!

As it does every year, the Neste Barousse Community of Municipalities is organizing the Neste Barousse Community Organizations Fair. This year, the Fair will take place at Lake Loures Barousse on Saturday, September 12, 2026, from 2:30 p.m. to 6:30 p.m.

>> Free admission

>> Food and refreshments available on site

>> Activities throughout the afternoon

We’ll reveal the full program of activities in early September—stay tuned!

L’événement Forum des Associations Loures-Barousse a été mis à jour le 2026-08-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65