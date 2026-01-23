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Forum des associations Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais

Forum des associations Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais mercredi 26 août 2026.

Lieu : Salle Othello

Adresse : La grange

Ville : 85320 Mareuil-sur-Lay-Dissais

Département : Vendée

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Forum des associations

Salle Othello La grange Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Forum des associations à la salle du Lay.
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Salle Othello La grange Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 51 05  communication@mareuilsurlay.fr

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English :

Forum des associations at the Salle du Lay.

L’événement Forum des associations Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT85

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