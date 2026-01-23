Forum des associations Salle Othello Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Forum des associations

Salle Othello La grange Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Forum des associations à la salle du Lay.

.

Salle Othello La grange Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 51 05 communication@mareuilsurlay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forum des associations at the Salle du Lay.

L’événement Forum des associations Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT85