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Forum des associations Mauron Mauron

Forum des associations Mauron Mauron vendredi 4 septembre 2026.

Adresse : Centre culturel Moronoe

Ville : 56430 Mauron

Département : Morbihan

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mauron

Forum des associations Mauron

Centre culturel Moronoe Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Rendez-vous pour une nouvelle édition de l’incontournable forum des associations de Mauron. De 18h à 21h.   .

Centre culturel Moronoe Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24 

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English :

L’événement Forum des associations Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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