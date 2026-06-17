Forum des associations Mauron Mauron
Forum des associations Mauron Mauron vendredi 4 septembre 2026.
Mauron
Forum des associations Mauron
Centre culturel Moronoe Mauron Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 21:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Rendez-vous pour une nouvelle édition de l’incontournable forum des associations de Mauron. De 18h à 21h. .
Centre culturel Moronoe Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24
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English :
L’événement Forum des associations Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande