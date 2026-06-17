Mauron

Forum des associations Mauron

Centre culturel Moronoe Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous pour une nouvelle édition de l’incontournable forum des associations de Mauron. De 18h à 21h. .

Centre culturel Moronoe Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 60 24

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English :

L’événement Forum des associations Mauron Mauron a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande