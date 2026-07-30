AGENDA · Mazères
Forum des associations Mazères
samedi 5 septembre 2026 · Mazères
Informations pratiques
Mazères
Forum des associations
16 Pl. du Général de Gaulle, 09270 Mazères Mazères Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Matinée de découverte des associations mazériennes.
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16 Pl. du Général de Gaulle, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie +33 5 61 69 42 04
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English :
Morning of Discovery: Mazérian Organizations.
L’événement Forum des associations Mazères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées
À voir aussi à Mazères (Ariège)
- Foire des vendanges Mazères 13 septembre 2026