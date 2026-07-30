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AGENDA · Mazères

Forum des associations Mazères

samedi 5 septembre 2026 · Mazères

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
16 Pl. du Général de Gaulle, 09270 Mazères
Ville
09270 Mazères
Département
Ariège
Tarif

Mazères

Forum des associations

16 Pl. du Général de Gaulle, 09270 Mazères Mazères Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Matinée de découverte des associations mazériennes.
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16 Pl. du Général de Gaulle, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie +33 5 61 69 42 04 

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English :

Morning of Discovery: Mazérian Organizations.

L’événement Forum des associations Mazères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées

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