Informations pratiques

Mazères

Forum des associations

16 Pl. du Général de Gaulle, 09270 Mazères Mazères Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Matinée de découverte des associations mazériennes.

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16 Pl. du Général de Gaulle, 09270 Mazères Mazères 09270 Ariège Occitanie +33 5 61 69 42 04

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English :

Morning of Discovery: Mazérian Organizations.

L’événement Forum des associations Mazères a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Portes d’Ariège Pyrénées