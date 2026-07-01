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AGENDA · Montélier

Forum des associations Centre Jean Giono Montélier

samedi 5 septembre 2026 · Centre Jean Giono · Montélier

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Centre Jean Giono
Adresse
5 Chemin du Clos
Ville
26120 Montélier
Département
Drôme
Tarif

Montélier

Forum des associations

Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez découvrir les associations de Montélier !
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Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 93 93  contact@montelier.com

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English :

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L’événement Forum des associations Montélier a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme

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