Forum des associations Centre Jean Giono Montélier

Informations pratiques

Montélier

Forum des associations

Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir les associations de Montélier !

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Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 93 93 contact@montelier.com

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English :

Come discover the organizations in Montelier!

L’événement Forum des associations Montélier a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme