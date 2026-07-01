AGENDA · Montélier
Forum des associations Centre Jean Giono Montélier
samedi 5 septembre 2026 · Centre Jean Giono · Montélier
Informations pratiques
Montélier
Forum des associations
Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les associations de Montélier !
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Centre Jean Giono 5 Chemin du Clos Montélier 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 93 93 contact@montelier.com
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English :
Come discover the organizations in Montelier!
L’événement Forum des associations Montélier a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme