Palavas-les-Flots

FORUM DES ASSOCIATIONS

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

à partir de 10h

La traditionnelle Foire aux Associations revient à Palavas-les-Flots à la Salle Bleue.

Cet événement incontournable rassemble les associations locales autour d’un grand forum participatif.

C’est l’occasion idéale pour

– Découvrir la richesse du tissu associatif palavasien

– S’inscrire à des activités culturelles, sportives, solidaires ou éducatives

– Échanger avec les bénévoles et responsables associatifs

– Participer à des démonstrations, animations et ateliers .

1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

from 10 a.m

The traditional Foire aux Associations returns to Palavas-les-Flots at the Salle Bleue.

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34