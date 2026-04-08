FORUM DES ASSOCIATIONS Palavas-les-Flots
FORUM DES ASSOCIATIONS Palavas-les-Flots dimanche 13 septembre 2026.
Palavas-les-Flots
FORUM DES ASSOCIATIONS
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
à partir de 10h
La traditionnelle Foire aux Associations revient à Palavas-les-Flots à la Salle Bleue.
Cet événement incontournable rassemble les associations locales autour d’un grand forum participatif.
C’est l’occasion idéale pour
– Découvrir la richesse du tissu associatif palavasien
– S’inscrire à des activités culturelles, sportives, solidaires ou éducatives
– Échanger avec les bénévoles et responsables associatifs
– Participer à des démonstrations, animations et ateliers .
1 Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English :
from 10 a.m
The traditional Foire aux Associations returns to Palavas-les-Flots at the Salle Bleue.
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34