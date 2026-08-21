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AGENDA · Pont-de-Salars

Forum des associations Pont-de-Salars

samedi 12 septembre 2026 · Pont-de-Salars

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Ville
12290 Pont-de-Salars
Département
Aveyron
Tarif

Pont-de-Salars

Forum des associations

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

De 10h à 12h à la salle des fêtes, présentation des différentes associations
  .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27 

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English :

From 10 a.m. to 12 p.m. in the community hall, a presentation of the various organizations

L’événement Forum des associations Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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