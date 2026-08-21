Informations pratiques

Pont-de-Salars

Forum des associations

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

De 10h à 12h à la salle des fêtes, présentation des différentes associations

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Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27

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English :

From 10 a.m. to 12 p.m. in the community hall, a presentation of the various organizations

L’événement Forum des associations Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)