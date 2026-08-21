AGENDA · Pont-de-Salars
Forum des associations Pont-de-Salars
samedi 12 septembre 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Forum des associations
Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
De 10h à 12h à la salle des fêtes, présentation des différentes associations
.
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27
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English :
From 10 a.m. to 12 p.m. in the community hall, a presentation of the various organizations
L’événement Forum des associations Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)