Portes ouvertes de l’église Saint-Jean-Baptiste du Poujol, Le Poujol 12290 Pont de Salars, Pont-de-Salars

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’église Saint-Jean-Baptiste du Poujol Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Le Poujol 12290 Pont de Salars Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter l’église Saint-Jean-Baptiste du Poujol.

Cette église romane du XIe siècle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1987.

Vous pourrez également découvrir une exposition de photographies consacrée au Lévézou et à d’autres paysages.

Le Poujol 12290 Pont de Salars Le Poujol 12290 Pont de Salars Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie 0685338713 Eglise Saint Jean Baptiste, construite au XIème siècle, édifice roman.

L’église est protégée au titre des monuments historiques depuis 1987 stationnement bord de route

Venez visiter l’Eglise St Jean Baptiste du Poujol.

©mayrankarine