Record du monde du plus grand Brise Pied Pont-de-Salars
mercredi 19 août 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Record du monde du plus grand Brise Pied
Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
L’événement le plus attendu de l’été revient…la tentative de Record du Monde du Brise-Pied ! !
Dans le cadre du Marché d’Été
Habitants, vacanciers, touristes, curieux… tout le monde est invité ! Venez encourager les participants, partager un moment convivial et assister à une tentative de record pas comme les autres. Ambiance garantie !
On compte sur vous pour faire de cet événement un succès ! Partagez cette publication,
Invitez vos proches,
Et faites passer le mot autour de vous ! Plus on sera nombreux, plus cette tentative sera mémorable… alors rendez-vous le 19 août ! .
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27
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English :
The most anticipated event of the summer is back… the World Record attempt for the Foot-Breaker!!
L’événement Record du monde du plus grand Brise Pied Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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