Informations pratiques

Pont-de-Salars

Record du monde du plus grand Brise Pied

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’événement le plus attendu de l’été revient…la tentative de Record du Monde du Brise-Pied ! !

Dans le cadre du Marché d’Été

Habitants, vacanciers, touristes, curieux… tout le monde est invité ! Venez encourager les participants, partager un moment convivial et assister à une tentative de record pas comme les autres. Ambiance garantie !

On compte sur vous pour faire de cet événement un succès ! Partagez cette publication,

Invitez vos proches,

Et faites passer le mot autour de vous ! Plus on sera nombreux, plus cette tentative sera mémorable… alors rendez-vous le 19 août ! .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27

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English :

The most anticipated event of the summer is back… the World Record attempt for the Foot-Breaker!!

L’événement Record du monde du plus grand Brise Pied Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)