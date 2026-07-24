Informations pratiques

Pont-de-Salars

L’Avant garde Concert chez Balou Balou x les Rousselleries

75 chemin de la plage Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Soirée Moules frites animé par le groupe l’Avant Garde

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75 chemin de la plage Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 9 67 17 24 34

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English :

Mussels and Fries Night featuring the band L’Avant Garde

L’événement L’Avant garde Concert chez Balou Balou x les Rousselleries Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)