Cinéma en Plein air Pont-de-Salars
Cinéma en Plein air Pont-de-Salars samedi 8 août 2026.
Pont-de-Salars
Cinéma en Plein air
Camboulas Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
21h30 sous la Halle de la Salle des Fêtes de Camboulas. La Mairie de Pont-de-Salars, Lévézou Attractivité & Tourisme, l’Association Sauvegarde et Vie du Poujol Camboulas et Mondes et Multitudes vous présentent programmation en cours…Tarif
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Camboulas Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com
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English :
9:30 pm under the Hall of the Salle des Fêtes in Camboulas. Pont-de-Salars Town Hall, Lévézou Attractivité & Tourisme, Association Sauvegarde et Vie du Poujol Camboulas and Mondes et Multitudes present: program in progress…Price
L’événement Cinéma en Plein air Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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