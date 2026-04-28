Pont-de-Salars

Cinéma en Plein air

Camboulas Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

21h30 sous la Halle de la Salle des Fêtes de Camboulas. La Mairie de Pont-de-Salars, Lévézou Attractivité & Tourisme, l’Association Sauvegarde et Vie du Poujol Camboulas et Mondes et Multitudes vous présentent programmation en cours…Tarif

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Camboulas Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

9:30 pm under the Hall of the Salle des Fêtes in Camboulas. Pont-de-Salars Town Hall, Lévézou Attractivité & Tourisme, Association Sauvegarde et Vie du Poujol Camboulas and Mondes et Multitudes present: program in progress…Price

L’événement Cinéma en Plein air Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)