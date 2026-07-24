AGENDA · Pont-de-Salars
Nomis Balou Balou X Rousselleries Pont-de-Salars
jeudi 6 août 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Nomis Balou Balou X Rousselleries
75 chemin de la plage Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert avec le groupe Nomis
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75 chemin de la plage Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 9 67 17 24 34
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English :
Concert featuring the band Nomis
L’événement Nomis Balou Balou X Rousselleries Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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