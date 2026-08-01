Festival du Rouergue journée panorama Pont-de-Salars
dimanche 9 août 2026 · Pont-de-Salars
Informations pratiques
Pont-de-Salars
Festival du Rouergue journée panorama
Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Journée Panorama en présence de tous les groupes invités.
Programme
A 11h Parade dans les rues du village
14h30 Spectacle au Dock des Sports
20h30 Spectacle au Dock des Sports
Billeteries et info www.festival-rouergue.org 8 .
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie
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English :
Panorama Day, with all invited groups in attendance.
L’événement Festival du Rouergue journée panorama Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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