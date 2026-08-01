Informations pratiques

Pont-de-Salars

Festival du Rouergue journée panorama

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Journée Panorama en présence de tous les groupes invités.

Programme

A 11h Parade dans les rues du village

14h30 Spectacle au Dock des Sports

20h30 Spectacle au Dock des Sports

Billeteries et info www.festival-rouergue.org 8 .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

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English :

Panorama Day, with all invited groups in attendance.

L’événement Festival du Rouergue journée panorama Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)