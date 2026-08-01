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AGENDA · Pont-de-Salars

Festival du Rouergue journée panorama Pont-de-Salars

dimanche 9 août 2026 · Pont-de-Salars

Festival du Rouergue journée panorama Pont-de-Salars

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
12290 Pont-de-Salars
Département
Aveyron
Tarif
8 Tarif enfant

Pont-de-Salars

Festival du Rouergue journée panorama

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Journée Panorama en présence de tous les groupes invités.
Programme
A 11h Parade dans les rues du village
14h30 Spectacle au Dock des Sports
20h30 Spectacle au Dock des Sports

Billeteries et info www.festival-rouergue.org 8  .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie  

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English :

Panorama Day, with all invited groups in attendance.

L’événement Festival du Rouergue journée panorama Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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