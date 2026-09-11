Forum des associations Salle des fêtes Quévert

Informations pratiques

Quévert

Forum des associations

Salle des fêtes 3 Rue du Val Quévert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 16:30:00

fin : 2026-09-11 20:50:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Quévert tout au long de l’année !

Sport, culture, loisirs, activités artistiques… il y en aura pour tous les goûts !

L’occasion idéale pour découvrir les associations quévertoises, échanger avec leurs bénévoles et trouver l’activité qui vous ressemble pour une nouvelle année riche en projets et en découvertes.

Pour prolonger ce moment convivial, un food-truck et une buvette seront présents sur place !

Venez nombreux partager ce premier rendez-vous associatif à Quévert ! .

Salle des fêtes 3 Rue du Val Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 85 81 80

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English :

L’événement Forum des associations Quévert a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme