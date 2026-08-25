Informations pratiques

Quévert

La Quévert luisante

Salle des fêtes Quévert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Trail (12 km) et randonnée (9 km) nocturne.

Le trail avec ses passages d’obstacles + de 12 km. (pas de classement. 6 groupes de niveau)

Le défi des marcheurs avec passages d’obstacles de 8.5 km.

La randonnée de 9 kms

Lampe frontale obligatoire

Les bénéfices seront reversés au profit de Lucas (atteint de la maladie de Duchene) et aux restos du coeur. .

Salle des fêtes Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 60 41 85

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English :

L’événement La Quévert luisante Quévert a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme