La Quévert luisante Quévert
vendredi 20 novembre 2026 · Quévert
Informations pratiques
Quévert
La Quévert luisante
Salle des fêtes Quévert Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Trail (12 km) et randonnée (9 km) nocturne.
Le trail avec ses passages d’obstacles + de 12 km. (pas de classement. 6 groupes de niveau)
Le défi des marcheurs avec passages d’obstacles de 8.5 km.
La randonnée de 9 kms
Lampe frontale obligatoire
Les bénéfices seront reversés au profit de Lucas (atteint de la maladie de Duchene) et aux restos du coeur. .
Salle des fêtes Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 60 41 85
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English :
L’événement La Quévert luisante Quévert a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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