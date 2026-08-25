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AGENDA · Quévert

La Quévert luisante Quévert

vendredi 20 novembre 2026 · Quévert

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
22100 Quévert
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Quévert

La Quévert luisante

Salle des fêtes Quévert Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Trail (12 km) et randonnée (9 km) nocturne.

Le trail avec ses passages d’obstacles + de 12 km. (pas de classement. 6 groupes de niveau)
Le défi des marcheurs avec passages d’obstacles de 8.5 km.
La randonnée de 9 kms

Lampe frontale obligatoire
Les bénéfices seront reversés au profit de Lucas (atteint de la maladie de Duchene) et aux restos du coeur.   .

Salle des fêtes Quévert 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 60 41 85 

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English :

L’événement La Quévert luisante Quévert a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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