UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rilhac-Rancon

Forum des associations Rilhac-Rancon

vendredi 4 septembre 2026 · Rilhac-Rancon

Forum des associations Rilhac-Rancon

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
87570 Rilhac-Rancon
Département
Haute-Vienne
Tarif

Rilhac-Rancon

Forum des associations

Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05

Le Forum des associations est le rendez-vous incontournable pour découvrir toute la richesse de la vie associative locale. Sport, culture, loisirs, solidarité ou encore activités créatives venez rencontrer les bénévoles et les associations qui font vivre le territoire tout au long de l’année. Que vous souhaitiez pratiquer une nouvelle activité, vous investir dans un projet, partager une passion ou simplement échanger, cet événement est l’occasion idéale de trouver l’association qui vous correspond. En famille, entre amis ou en solo, laissez-vous surprendre par la diversité des animations et rejoignez une dynamique conviviale au cœur de votre commune !   .

Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 70 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Limoges Métropole