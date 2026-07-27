Informations pratiques

Rilhac-Rancon

Forum des associations

Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:00:00

fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05

Le Forum des associations est le rendez-vous incontournable pour découvrir toute la richesse de la vie associative locale. Sport, culture, loisirs, solidarité ou encore activités créatives venez rencontrer les bénévoles et les associations qui font vivre le territoire tout au long de l’année. Que vous souhaitiez pratiquer une nouvelle activité, vous investir dans un projet, partager une passion ou simplement échanger, cet événement est l’occasion idéale de trouver l’association qui vous correspond. En famille, entre amis ou en solo, laissez-vous surprendre par la diversité des animations et rejoignez une dynamique conviviale au cœur de votre commune ! .

Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 70 10

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Rilhac-Rancon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Limoges Métropole