Informations pratiques

Rosoy-en-Multien

Forum des associations

Rosoy-en-Multien Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Forum des Associations de Rosoy-en-Multien

Venez découvrir la richesse de la vie associative de notre commune !

Samedi 5 septembre 2026

De 14h à 17h

Salle Polyvalente de Rosoy-en-Multien

Que vous soyez sportif, amateur de danse, de gym, de zumba ou simplement curieux de rencontrer les associations locales, ce forum est l’occasion idéale de trouver une activité pour toute la famille.

Rencontrez les bénévoles, échangez avec les associations, découvrez leurs activités et inscrivez-vous pour la nouvelle saison.

Buvette sur place

️ Entrée gratuite

Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi convivial et faire vivre ensemble la vie associative de Rosoy-en-Multien !

Forum des Associations de Rosoy-en-Multien

Venez découvrir la richesse de la vie associative de notre commune !

Samedi 5 septembre 2026

De 14h à 17h

Salle Polyvalente de Rosoy-en-Multien

Que vous soyez sportif, amateur de danse, de gym, de zumba ou simplement curieux de rencontrer les associations locales, ce forum est l’occasion idéale de trouver une activité pour toute la famille.

Rencontrez les bénévoles, échangez avec les associations, découvrez leurs activités et inscrivez-vous pour la nouvelle saison.

Buvette sur place

️ Entrée gratuite

Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi convivial et faire vivre ensemble la vie associative de Rosoy-en-Multien ! .

Rosoy-en-Multien 60620 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Rosoy-en-Multien Community Organizations Fair ?

Come discover the rich community life in our town!

? Saturday, September 5, 2026

? From 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

? Rosoy-en-Multien Multipurpose Hall

Whether you’re an athlete, a fan of dance, gym, or Zumba, or simply curious to meet local organizations, this fair is the perfect opportunity to find an activity for the whole family.

? Meet the volunteers, chat with the organizations, discover their activities, and sign up for the new season.

? Refreshments available on site

?? Free admission

We hope to see many of you there to share a fun-filled afternoon and bring the community life of Rosoy-en-Multien to life together! ?

L’événement Forum des associations Rosoy-en-Multien a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Valois