Forum des associations Rosoy-en-Multien
samedi 5 septembre 2026 · Rosoy-en-Multien
Informations pratiques
Rosoy-en-Multien
Forum des associations
Rosoy-en-Multien Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des Associations de Rosoy-en-Multien
Venez découvrir la richesse de la vie associative de notre commune !
Samedi 5 septembre 2026
De 14h à 17h
Salle Polyvalente de Rosoy-en-Multien
Que vous soyez sportif, amateur de danse, de gym, de zumba ou simplement curieux de rencontrer les associations locales, ce forum est l’occasion idéale de trouver une activité pour toute la famille.
Rencontrez les bénévoles, échangez avec les associations, découvrez leurs activités et inscrivez-vous pour la nouvelle saison.
Buvette sur place
️ Entrée gratuite
Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi convivial et faire vivre ensemble la vie associative de Rosoy-en-Multien !
Forum des Associations de Rosoy-en-Multien
Venez découvrir la richesse de la vie associative de notre commune !
Samedi 5 septembre 2026
De 14h à 17h
Salle Polyvalente de Rosoy-en-Multien
Que vous soyez sportif, amateur de danse, de gym, de zumba ou simplement curieux de rencontrer les associations locales, ce forum est l’occasion idéale de trouver une activité pour toute la famille.
Rencontrez les bénévoles, échangez avec les associations, découvrez leurs activités et inscrivez-vous pour la nouvelle saison.
Buvette sur place
️ Entrée gratuite
Nous vous attendons nombreux pour partager un après-midi convivial et faire vivre ensemble la vie associative de Rosoy-en-Multien ! .
Rosoy-en-Multien 60620 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? Rosoy-en-Multien Community Organizations Fair ?
Come discover the rich community life in our town!
? Saturday, September 5, 2026
? From 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
? Rosoy-en-Multien Multipurpose Hall
Whether you’re an athlete, a fan of dance, gym, or Zumba, or simply curious to meet local organizations, this fair is the perfect opportunity to find an activity for the whole family.
? Meet the volunteers, chat with the organizations, discover their activities, and sign up for the new season.
? Refreshments available on site
?? Free admission
We hope to see many of you there to share a fun-filled afternoon and bring the community life of Rosoy-en-Multien to life together! ?
L’événement Forum des associations Rosoy-en-Multien a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Valois