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AGENDA · Saint-Michel-Chef-Chef

Forum des associations Rue de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef

dimanche 6 septembre 2026 · Rue de la Viauderie · Saint-Michel-Chef-Chef

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de la Viauderie
Adresse
Complexe Sportif de la Viauderie
Ville
44730 Saint-Michel-Chef-Chef
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Michel-Chef-Chef

Forum des associations

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Rencontrez, échangez, et découvrez le Forum des Associations VOTRE rendez-vous pour explorer les activités sportives, culturelles et caritatives de notre belle commune Saint-Michel-Chef-Chef !
Vous pourrez y rencontrer les associations sportives, solidaires et culturelles de Saint Michel Chef Chef et de Tharon-Plage. Les bénévoles vous y  attendront  pour répondre à toutes vos questions et profitez de ce moment convivial pour inscrire vos enfants ou vous même à l’activité de votre choix !

Vos associations vous accueilleront dans une ambiance amicale pour partager leur passion tout au long de la journée

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef   .

Rue de la Viauderie Complexe Sportif de la Viauderie Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99  mairie@stmichelchefchef.fr

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English :

Meet, exchange ideas and discover the Forum des Associations: YOUR opportunity to explore the sporting, cultural and charitable activities on offer in our beautiful commune of Saint-Michel-Chef-Chef!

L’événement Forum des associations Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic

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