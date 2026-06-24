Saint-Pierre-d’Oléron

Forum des Associations

Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir les associations oléronaises lors du Forum des associations !

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Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 77 10 secretariat2@saintpierreoleron.com

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English : Associations Forum

Come discover Oléron’s organizations at the Organizations Forum!

L’événement Forum des Associations Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes