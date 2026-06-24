Forum des Associations Saint-Pierre-d’Oléron
Forum des Associations Saint-Pierre-d’Oléron samedi 12 septembre 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
Forum des Associations
Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir les associations oléronaises lors du Forum des associations !
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Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 77 10 secretariat2@saintpierreoleron.com
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English : Associations Forum
Come discover Oléron’s organizations at the Organizations Forum!
L’événement Forum des Associations Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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