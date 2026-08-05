AGENDA · Thézan-lès-Béziers
FORUM DES ASSOCIATIONS Thézan-lès-Béziers
samedi 5 septembre 2026 · Thézan-lès-Béziers
Informations pratiques
Thézan-lès-Béziers
FORUM DES ASSOCIATIONS
2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
forum de la vie associative
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2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 32 67 00 v
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English : FORUM DES ASSOCIATIONS
Community Life Forum
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT AVANT-MONTS
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