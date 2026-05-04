Forum des associations Thiviers
Forum des associations Thiviers samedi 5 septembre 2026.
Thiviers
Forum des associations
Salle du parc Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La municipalité de Thiviers vous invite à découvrir les associations
Thibériennes dans les domaine du sport, des loisirs, de la culture et du
social.
Ouvert à tous
La municipalité de Thiviers vous invite à découvrir les associations
Thibériennes dans les domaine du sport, des loisirs, de la culture et du
social. .
Salle du parc Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 24 94 03
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English : Forum des associations
The municipality of Thiviers invites you to discover the associations
In the fields of sport, leisure, culture and social activities
and social activities.
Open to all
L’événement Forum des associations Thiviers a été mis à jour le 2026-05-04 par Isle-Auvézère
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