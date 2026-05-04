Thiviers

Forum des associations

Salle du parc Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La municipalité de Thiviers vous invite à découvrir les associations

Thibériennes dans les domaine du sport, des loisirs, de la culture et du

social.

Ouvert à tous

La municipalité de Thiviers vous invite à découvrir les associations

Thibériennes dans les domaine du sport, des loisirs, de la culture et du

social. .

Salle du parc Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 24 94 03

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English : Forum des associations

The municipality of Thiviers invites you to discover the associations

In the fields of sport, leisure, culture and social activities

and social activities.

Open to all

L’événement Forum des associations Thiviers a été mis à jour le 2026-05-04 par Isle-Auvézère