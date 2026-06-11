Forum des associations place René Soubelet Urrugne

Urrugne

Forum des associations

place René Soubelet Place René Soubelet Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

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place René Soubelet Place René Soubelet Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Urrugne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque