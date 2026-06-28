Forum des associations Salle polyvalente Vagney

Informations pratiques

Vagney

Forum des associations

Salle polyvalente Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Près de 25 associations voinraudes et extérieures seront présentes pour vous informer, vous présenter leurs activités et répondre à toutes vos questions. Sports, musique, loisirs, solidarité…il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Venez nombreux découvrir la richesse du tissu associatif et trouver l’activité qui vous convient.Tout public

0 .

Salle polyvalente Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 70 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nearly 25 local and out-of-town organizations will be on hand to provide information, introduce you to their activities, and answer all your questions. Sports, music, recreation, community service…there will be something for every taste and every age! Come out in large numbers to discover the richness of our community organizations and find the activity that’s right for you.

L’événement Forum des associations Vagney a été mis à jour le 2026-08-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES