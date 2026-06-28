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AGENDA · Vagney

La Fabrique d’Anna, Bibliothèque de Vagney, Vagney

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque de Vagney · Vagney

La Fabrique d’Anna, Bibliothèque de Vagney, Vagney

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Vagney
Adresse
Vagney
Ville
88120 Vagney
Département
Vosges

La Fabrique d’Anna Samedi 10 octobre, 14h00 Bibliothèque de Vagney Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Une invitation à cheminer à la rencontre de nos belles régions françaises, pour un voyage ludique et organisé entre écriture et expression plastique.
À partir d’une récolte de mots et d’impressions collective, chaque participant créera un carnet de voyage sous forme de leporello à la redécouverte de ses propres souvenirs, anecdotes, histoires liés à leurs explorations régionales.
Dessins, collages, couleurs… selon les envies et l’inspiration… illustreront les textes produits par chacun, guidé par Caroline Michel-Leroy, animatrice d’ateliers d’écriture, et Annabelle Valentin, plasticienne et animatrice d’ateliers ludo-créatifs.

Bibliothèque de Vagney Vagney Vagney 88120 Vosges Grand Est
Atelier d’expression plastique et d’écriture

Crédit photo : La Fabrique d’Anna

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