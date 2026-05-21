Marche populaire internationale des chamois Salle polyvalente Vagney

Vagney

Marche populaire internationale des chamois

Salle polyvalente Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Randonnée pédestre à la portée de tous, sans difficulté. Départ de la salle polyvalente. Trois parcours balisés 5 km, 10 km et 20 km. Départs échelonnés de 7h à 13h pour les 20 km et de 7h à 14h pour les 5 et 10 km.Tout public

3 .

Salle polyvalente Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 61 70 29 cohm@laposte.net

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English :

Easy walking tour for everyone. Starts from the village hall. Three marked routes: 5 km, 10 km and 20 km. Staggered departures from 7 a.m. to 1 p.m. for the 20 km and from 7 a.m. to 2 p.m. for the 5 and 10 km.

L’événement Marche populaire internationale des chamois Vagney a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES