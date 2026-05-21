Marche populaire internationale des chamois Salle polyvalente Vagney
Marche populaire internationale des chamois Salle polyvalente Vagney dimanche 23 août 2026.
Vagney
Marche populaire internationale des chamois
Salle polyvalente Place de la Libération Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Randonnée pédestre à la portée de tous, sans difficulté. Départ de la salle polyvalente. Trois parcours balisés 5 km, 10 km et 20 km. Départs échelonnés de 7h à 13h pour les 20 km et de 7h à 14h pour les 5 et 10 km.Tout public
3 .
Salle polyvalente Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 61 70 29 cohm@laposte.net
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English :
Easy walking tour for everyone. Starts from the village hall. Three marked routes: 5 km, 10 km and 20 km. Staggered departures from 7 a.m. to 1 p.m. for the 20 km and from 7 a.m. to 2 p.m. for the 5 and 10 km.
L’événement Marche populaire internationale des chamois Vagney a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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