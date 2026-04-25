Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Les Jardins de Bernadette Vagney

Vagney

Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette

Les Jardins de Bernadette 1 le Peupré Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 19:30:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

19h30 Erwan Le Guen seul en scène musical avec son spectacle Never give up ! Jack Simard et Stann Duguet. Gratuit pour les moins de 16 ans. Sur réservation https://www.helloasso.com/associations/resonuances/evenements/festival-resonuances-3Tout public

20 .

Les Jardins de Bernadette 1 le Peupré Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 61 15 13 92 resonuances@gmail.com

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English :

7:30pm: Erwan Le Guen, one-man musical show Never give up! Jack Simard and Stann Duguet. Free for children under 16. By reservation https://www.helloasso.com/associations/resonuances/evenements/festival-resonuances-3

L’événement Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Vagney a été mis à jour le 2026-04-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES