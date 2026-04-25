Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Les Jardins de Bernadette Vagney

Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Les Jardins de Bernadette Vagney

Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Les Jardins de Bernadette Vagney dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Les Jardins de Bernadette

Adresse : 1 le Peupré

Ville : 88120 Vagney

Département : Vosges

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif

Vagney

Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette

Les Jardins de Bernadette 1 le Peupré Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :
2026-07-12

19h30 Erwan Le Guen seul en scène musical avec son spectacle Never give up ! Jack Simard et Stann Duguet. Gratuit pour les moins de 16 ans. Sur réservation https://www.helloasso.com/associations/resonuances/evenements/festival-resonuances-3Tout public
20  .

Les Jardins de Bernadette 1 le Peupré Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 61 15 13 92  resonuances@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7:30pm: Erwan Le Guen, one-man musical show Never give up! Jack Simard and Stann Duguet. Free for children under 16. By reservation https://www.helloasso.com/associations/resonuances/evenements/festival-resonuances-3

L’événement Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Vagney a été mis à jour le 2026-04-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

À voir aussi à Vagney (Vosges)