Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Les Jardins de Bernadette Vagney
Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Les Jardins de Bernadette Vagney dimanche 12 juillet 2026.
Vagney
Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette
Les Jardins de Bernadette 1 le Peupré Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-12
19h30 Erwan Le Guen seul en scène musical avec son spectacle Never give up ! Jack Simard et Stann Duguet. Gratuit pour les moins de 16 ans. Sur réservation https://www.helloasso.com/associations/resonuances/evenements/festival-resonuances-3Tout public
20 .
Les Jardins de Bernadette 1 le Peupré Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 61 15 13 92 resonuances@gmail.com
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English :
7:30pm: Erwan Le Guen, one-man musical show Never give up! Jack Simard and Stann Duguet. Free for children under 16. By reservation https://www.helloasso.com/associations/resonuances/evenements/festival-resonuances-3
L’événement Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Vagney a été mis à jour le 2026-04-25 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES