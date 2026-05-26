Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Place Caritey Vagney
Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Place Caritey Vagney mercredi 22 juillet 2026.
Vagney
Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges
Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Trio de Ludwig Van Beethoven et Johannes Brahm pour piano, violon et violoncelle. Participation libre et raisonnée.Tout public
0 .
Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69
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English :
Trio by Ludwig Van Beethoven and Johannes Brahm for piano, violin and cello. Free participation.
L’événement Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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