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Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Place Caritey Vagney

Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Place Caritey Vagney

Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Place Caritey Vagney mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Place Caritey

Adresse : Eglise Saint-Lambert

Ville : 88120 Vagney

Département : Vosges

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Vagney

Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Trio de Ludwig Van Beethoven et Johannes Brahm pour piano, violon et violoncelle. Participation libre et raisonnée.Tout public
0  .

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69 

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English :

Trio by Ludwig Van Beethoven and Johannes Brahm for piano, violin and cello. Free participation.

L’événement Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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