Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Place Caritey Vagney

Vagney

Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Trio de Ludwig Van Beethoven et Johannes Brahm pour piano, violon et violoncelle. Participation libre et raisonnée.Tout public

0 .

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trio by Ludwig Van Beethoven and Johannes Brahm for piano, violin and cello. Free participation.

L’événement Concert soir d’été 23ème rencontres musicales en Hautes Vosges Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES