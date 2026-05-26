Concert soir d’été festival musicalta Place Caritey Vagney
Concert soir d’été festival musicalta Place Caritey Vagney mercredi 5 août 2026.
Vagney
Concert soir d’été festival musicalta
Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
En partenariat avec le festival MUSICALTA du pays de Rouffach, Orchestra Sinfonica d’Este, violon et alto pour interpréter des œuvres de Schubert, Elgar, Tchaïkovski, MozartTout public
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Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69
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English :
In partnership with the MUSICALTA festival in Rouffach, Orchestra Sinfonica d’Este, violin and viola perform works by Schubert, Elgar, Tchaikovsky and Mozart
L’événement Concert soir d’été festival musicalta Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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