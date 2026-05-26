Concert soir d’été festival musicalta Place Caritey Vagney

Vagney

Concert soir d’été festival musicalta

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

En partenariat avec le festival MUSICALTA du pays de Rouffach, Orchestra Sinfonica d’Este, violon et alto pour interpréter des œuvres de Schubert, Elgar, Tchaïkovski, MozartTout public

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Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69

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English :

In partnership with the MUSICALTA festival in Rouffach, Orchestra Sinfonica d’Este, violin and viola perform works by Schubert, Elgar, Tchaikovsky and Mozart

L’événement Concert soir d’été festival musicalta Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES