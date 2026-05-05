Footing multicolore solidaire Place de la Libération Vagney

Vagney

Footing multicolore solidaire

Place de la Libération Centre du village Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 13:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez partager un moment convivial ! Sur un parcours accessible à tous de 3 à 6 km dans les rues. Petits, grands, sportifs, marcheurs, fauteuil roulant…tout le monde est le bienvenu ! Il suffit de courir, marcher, sourire…dans la joie ! Sortez vos baskets et vos tenues colorées…place au plaisir et à la convivialité. A partir de 4 ans. Inscription sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/federation-medico-sociale-des-vosges/evenements/footing-multicolore-solidaire-5Tout public

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Place de la Libération Centre du village Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 09 85 30 79 footingfms2016@gmail.com

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English :

Come and share a convivial moment! On a 3 to 6 km route through the streets, accessible to all. Young and old, athletes, walkers, wheelchair users… everyone is welcome! All you have to do is run, walk, smile… and enjoy! Get out your sneakers and your colorful outfits…make way for fun and conviviality. Ages 4 and up. Registration on HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/federation-medico-sociale-des-vosges/evenements/footing-multicolore-solidaire-5

L’événement Footing multicolore solidaire Vagney a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES