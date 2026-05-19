Accueil des vacanciers Bureau d’Information Touristique Vagney
Accueil des vacanciers Bureau d’Information Touristique Vagney lundi 13 juillet 2026.
Vagney
Accueil des vacanciers
Bureau d’Information Touristique 11 Place Caritey Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Pour tout savoir sur les activités, visites et animations du territoire, rendez-vous au pot de bienvenue pour un moment de convivialité et d’échanges autour d’une dégustation de produits locaux !Tout public
0 .
Bureau d’Information Touristique 11 Place Caritey Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69 tourisme@vagney.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To find out all about the activities, visits and events in the area, come to the welcome drink for a moment of conviviality and exchange around a tasting of local products!
L’événement Accueil des vacanciers Vagney a été mis à jour le 2026-05-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
À voir aussi à Vagney (Vosges)
- Journée spéciale pêche à la carpe ÉTANG DES ÉCHETS Vagney 23 mai 2026
- Footing multicolore solidaire Place de la Libération Vagney 14 juin 2026
- Rando VTT la Vert’Étiste rue du Général de Gaulle Vagney 28 juin 2026
- Festival Résonuances Concert aux Jardins de Bernadette Les Jardins de Bernadette Vagney 12 juillet 2026