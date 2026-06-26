Feux d’artifice Stade des viaux Vagney

Informations pratiques

Vagney

Feux d’artifice

Stade des viaux Place de la Libération Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Début des festivités à 21h30 avec animations Twirling Bâton et D’100 Danses, à 22h30 feux d’artifice. Buvette et petite restauration.Tout public

0 .

Stade des viaux Place de la Libération Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 70 18

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English :

The festivities begin at 9:30 p.m. with baton twirling and dance performances, followed by fireworks at 10:30 p.m. Refreshments and light snacks will be available.

L’événement Feux d’artifice Vagney a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES