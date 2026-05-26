Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Place Caritey Vagney

Vagney

Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

25 chanteurs et organiste sous la direction d’Arnaud Condé, quatre siècles de musique française, de Clément Janequin à Francis PoulencTout public

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Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69

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English :

25 singers and organist under the direction of Arnaud Condé, four centuries of French music, from Clément Janequin to Francis Poulenc

L’événement Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES