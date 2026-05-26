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Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Place Caritey Vagney

Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Place Caritey Vagney

Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Place Caritey Vagney samedi 8 août 2026.

Lieu : Place Caritey

Adresse : Eglise Saint-Lambert

Ville : 88120 Vagney

Département : Vosges

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Vagney

Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

25 chanteurs et organiste sous la direction d’Arnaud Condé, quatre siècles de musique française, de Clément Janequin à Francis PoulencTout public
0  .

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69 

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English :

25 singers and organist under the direction of Arnaud Condé, four centuries of French music, from Clément Janequin to Francis Poulenc

L’événement Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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