Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Place Caritey Vagney
Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Place Caritey Vagney samedi 8 août 2026.
Vagney
Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue
Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
25 chanteurs et organiste sous la direction d’Arnaud Condé, quatre siècles de musique française, de Clément Janequin à Francis PoulencTout public
0 .
Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69
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English :
25 singers and organist under the direction of Arnaud Condé, four centuries of French music, from Clément Janequin to Francis Poulenc
L’événement Concert soir d’été choeur Poseidon et orgue Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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