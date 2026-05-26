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Concert soir d’été Dos Amigos & Co Place Caritey Vagney

Concert soir d’été Dos Amigos & Co Place Caritey Vagney

Concert soir d’été Dos Amigos & Co Place Caritey Vagney mercredi 19 août 2026.

Lieu : Place Caritey

Adresse : Eglise Saint-Lambert

Ville : 88120 Vagney

Département : Vosges

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Vagney

Concert soir d’été Dos Amigos & Co

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Escales latino, jazz, milonga, bossa, samba, boléro….Tout public
0  .

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69 

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English :

Escales latino, jazz, milonga, bossa, samba, bolero….

L’événement Concert soir d’été Dos Amigos & Co Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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