Concert soir d’été Dos Amigos & Co Place Caritey Vagney

Vagney

Concert soir d’été Dos Amigos & Co

Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Escales latino, jazz, milonga, bossa, samba, boléro….Tout public

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Place Caritey Eglise Saint-Lambert Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69

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English :

Escales latino, jazz, milonga, bossa, samba, bolero….

L’événement Concert soir d’été Dos Amigos & Co Vagney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES