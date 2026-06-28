Informations pratiques

Vagney

Stage de chant

Vagney Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-18

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-18

Chanter au milieu des arbres…c’est possible !!! Chantal Laxenaire, chanteuse, musicienne et cheffe de chœur propose des stages de chant dans la nature dan le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges autour de Vagney. Ces stages sont destinés aux chanteuses de salle de bain et aux chatouilleurs de la glotte, désirant découvrir et partager un moment musical autour de chants d’ici et d’ailleurs. Pas besoin d’aptitude particulière, juste l’envie de chanter !Adultes

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Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 6 18 42 73 31 chantallaxe@gmail.com

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English :

Singing among the trees… it’s possible!!! Chantal Laxenaire, singer, musician, and choir director, offers singing workshops in the great outdoors in the Ballons des Vosges Regional Nature Park near Vagney. These workshops are designed for bathroom singers and those who just like to hum, who want to discover and share a musical experience through songs from here and abroad. No special talent required—just the desire to sing!

L’événement Stage de chant Vagney a été mis à jour le 2026-07-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES