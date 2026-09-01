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AGENDA · Willer-sur-Thur

Forum des associations Willer-sur-Thur

vendredi 11 septembre 2026 · Willer-sur-Thur

Forum des associations Willer-sur-Thur

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
5 rue de la Grande Armée
Ville
68760 Willer-sur-Thur
Département
Haut-Rhin
Tarif

Willer-sur-Thur

Forum des associations

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-11 18:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Découvrez les associations locales, rencontrez leurs bénévoles, participez à des ateliers et découvrez leurs activités.
Le Forum des associations est l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif local, de rencontrer les bénévoles et les adhérents, de participer à des ateliers et d’assister à des démonstrations. Un moment convivial pour s’informer, échanger, partager et s’engager dans la vie de la commune.   .

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 96 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover local organizations, meet their volunteers, participate in workshops, and learn about their activities.

L’événement Forum des associations Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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