Forum des éco-matériaux La Ferme Guilhembaqué Laroin

Laroin

Forum des éco-matériaux

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Organisé par le centre de ressource en Éco-Habitat, cet événement pour les professionnels, les collectivités et les particuliers, est un temps de rencontres, d’information et d’inspiration pour donner de la voix et de l’ampleur aux projets d’éco-réhabilitation sur le territoire

– 9h-17h Fournisseurs éco-matériaux

– 10h-16h Rencontres et témoignages

– 12h et 16h Visites techniques et pédagogiques de la Ferme Guilhembaqué, bâtiments de 1822 éco-réhabilités

Plus de détail en consultant le programme accessible avec le lien dans info résa .

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-guilhembaque.fr

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English : Forum des éco-matériaux

L’événement Forum des éco-matériaux Laroin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau