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Forum des éco-matériaux La Ferme Guilhembaqué Laroin

Forum des éco-matériaux La Ferme Guilhembaqué Laroin

Forum des éco-matériaux La Ferme Guilhembaqué Laroin vendredi 12 juin 2026.

Lieu : La Ferme Guilhembaqué

Adresse : 31 rue principale

Ville : 64110 Laroin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Laroin

Forum des éco-matériaux

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Organisé par le centre de ressource en Éco-Habitat, cet événement pour les professionnels, les collectivités et les particuliers, est un temps de rencontres, d’information et d’inspiration pour donner de la voix et de l’ampleur aux projets d’éco-réhabilitation sur le territoire
– 9h-17h Fournisseurs éco-matériaux
– 10h-16h Rencontres et témoignages
– 12h et 16h Visites techniques et pédagogiques de la Ferme Guilhembaqué, bâtiments de 1822 éco-réhabilités
Plus de détail en consultant le programme accessible avec le lien dans info résa   .

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@ferme-guilhembaque.fr

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English : Forum des éco-matériaux

L’événement Forum des éco-matériaux Laroin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau

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