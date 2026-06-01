Forum des éco-matériaux La Ferme Guilhembaqué Laroin
Forum des éco-matériaux La Ferme Guilhembaqué Laroin vendredi 12 juin 2026.
Laroin
Forum des éco-matériaux
La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Organisé par le centre de ressource en Éco-Habitat, cet événement pour les professionnels, les collectivités et les particuliers, est un temps de rencontres, d’information et d’inspiration pour donner de la voix et de l’ampleur aux projets d’éco-réhabilitation sur le territoire
– 9h-17h Fournisseurs éco-matériaux
– 10h-16h Rencontres et témoignages
– 12h et 16h Visites techniques et pédagogiques de la Ferme Guilhembaqué, bâtiments de 1822 éco-réhabilités
Plus de détail en consultant le programme accessible avec le lien dans info résa .
La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-guilhembaque.fr
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English : Forum des éco-matériaux
L’événement Forum des éco-matériaux Laroin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
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