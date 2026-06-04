Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin

Laroin

Marché hebdomadaire

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tous les vendredis soirs de l’année, la ferme Guilhembaque accueille des maraichers locaux qui viennent vous proposer leurs produits de qualité. .

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-guilhembaque.fr

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English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Laroin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau