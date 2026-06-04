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Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin

Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin

Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : La Ferme Guilhembaqué

Adresse : 31 rue principale

Ville : 64110 Laroin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Laroin

Marché hebdomadaire

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 19:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Tous les vendredis soirs de l’année, la ferme Guilhembaque accueille des maraichers locaux qui viennent vous proposer leurs produits de qualité.   .

La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@ferme-guilhembaque.fr

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English : Marché hebdomadaire

L’événement Marché hebdomadaire Laroin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau