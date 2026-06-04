Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin
Marché hebdomadaire La Ferme Guilhembaqué Laroin vendredi 17 juillet 2026.
Laroin
Marché hebdomadaire
La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Tous les vendredis soirs de l’année, la ferme Guilhembaque accueille des maraichers locaux qui viennent vous proposer leurs produits de qualité. .
La Ferme Guilhembaqué 31 rue principale Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ferme-guilhembaque.fr
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English : Marché hebdomadaire
L’événement Marché hebdomadaire Laroin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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