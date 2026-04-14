Forum des opportunités 2026 : de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, Chambre d’agriculture de la Vienne, Mignaloux-Beauvoir (86), Mignaloux-Beauvoir

Forum des opportunités 2026 : de nouveaux débouchés pour les agriculteurs Vendredi 5 juin, 09h30 Chambre d’agriculture de la Vienne, Mignaloux-Beauvoir (86) Vienne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture de la Vienne organise la première édition du Forum des opportunités, un événement dédié aux agriculteurs qui souhaitent développer de nouvelles productions, trouver de nouveaux débouchés ou sécuriser le revenu de leur exploitation.

Cette journée permettra de rencontrer des entreprises et des acteurs économiques du territoire afin d’identifier des pistes concrètes de diversification et de développement. Les échanges porteront notamment sur les opportunités en élevage, en productions végétales et dans les énergies.

Chambre d’agriculture de la Vienne, Mignaloux-Beauvoir (86) 2133 Rte de Chauvigny, 86550 Mignaloux-Beauvoir Mignaloux-Beauvoir 86550 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/opca86 »}]

Rencontrez les acteurs économiques du territoire pour identifier de nouvelles opportunités afin de renforcer la performance et la diversification de votre exploitation. Opporunités débouchés