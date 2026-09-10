Forum des Seniors Atlantique Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 10:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Le Forum des Seniors Atlantique est une occasion de s’informer sur de nombreux sujets touchant le cadre de vie des seniors et notamment les questions d’habitat. Pendant ces 3 jours, les acteurs institutionnels et associatifs du logement se mobilisent pour vous informer. Retrouvez-nous sur un nouvel espace d’échange dédié.Plus d’infos : forumdesseniorsatlantique.fr
Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://forumdesseniorsatlantique.fr/
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