UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Forum du projet urbain Doulon-Gohards – 8e édition DITEP de la Papotière Nantes

dimanche 11 octobre 2026 · DITEP de la Papotière · Nantes

Forum du projet urbain Doulon-Gohards – 8e édition DITEP de la Papotière Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:00
Lieu
DITEP de la Papotière
Adresse
56 Rue de la Papotière 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit - restauration payante Balades/Visites à réserver

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 14:00 – 18:00
Gratuit : non gratuit – restauration payante Balades/Visites à réserver Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Au programme : De 14h à 18h :Rencontres autour du projet urbain Doulon-GohardsExpositions et échanges avec les acteurs du projetVillage de l’habitatVillage des acteurs du quartier : la Petite Cure, DixHeuresSix, Maison de Quartier de Doulon, etc..Jeux et animations pour les enfants, atelier sérigraphieBuvette et restauration A 14h30 :- Balade à vélo « Cap sur le parcours ligérien »- Visite du chantier du Jardin des GohardsA 15h30 :- Visite de chantiers du Vallon des Gohards Ouest- Tribu(s), spectacle déambulatoire par la Fausse CompagnieA 16h30 :Spectacle Santa, ce qu’il me reste de la Corse, par Pauline Dau

DITEP de la Papotière Nantes 44300


Afficher la carte du lieu DITEP de la Papotière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)