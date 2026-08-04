Forum du projet urbain Doulon-Gohards – 8e édition DITEP de la Papotière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 14:00 – 18:00

Gratuit : non gratuit – restauration payante Balades/Visites à réserver Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Au programme : De 14h à 18h :Rencontres autour du projet urbain Doulon-GohardsExpositions et échanges avec les acteurs du projetVillage de l’habitatVillage des acteurs du quartier : la Petite Cure, DixHeuresSix, Maison de Quartier de Doulon, etc..Jeux et animations pour les enfants, atelier sérigraphieBuvette et restauration A 14h30 :- Balade à vélo « Cap sur le parcours ligérien »- Visite du chantier du Jardin des GohardsA 15h30 :- Visite de chantiers du Vallon des Gohards Ouest- Tribu(s), spectacle déambulatoire par la Fausse CompagnieA 16h30 :Spectacle Santa, ce qu’il me reste de la Corse, par Pauline Dau

DITEP de la Papotière Nantes 44300



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