Forum intercommunal des associations 2026 Lahonce-Urcuit Lahonce
samedi 5 septembre 2026 · Lahonce
Informations pratiques
Lahonce
Forum intercommunal des associations 2026 Lahonce-Urcuit
Cloître de l’Abbaye de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le premier forum intercommunal Lahonce-Urcuit aura lieu le samedi 5 septembre 2026 de 10h à 13h dans le cloître de l’Abbaye de Lahonce (repli salle Kiroldegi).
Nos associations lahonçaises et urcuitoises auront à cœur de vous présenter leurs activités et de répondre à vos questions.
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir votre prochaine activité….ou qui sait, votre prochaine passion ! .
Cloître de l’Abbaye de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10
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English : Forum intercommunal des associations 2026 Lahonce-Urcuit
L’événement Forum intercommunal des associations 2026 Lahonce-Urcuit Lahonce a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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