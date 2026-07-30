Informations pratiques

Lahonce

Forum intercommunal des associations 2026 Lahonce-Urcuit

Cloître de l’Abbaye de Lahonce Lahonce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le premier forum intercommunal Lahonce-Urcuit aura lieu le samedi 5 septembre 2026 de 10h à 13h dans le cloître de l’Abbaye de Lahonce (repli salle Kiroldegi).

Nos associations lahonçaises et urcuitoises auront à cœur de vous présenter leurs activités et de répondre à vos questions.

Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir votre prochaine activité….ou qui sait, votre prochaine passion ! .

Cloître de l’Abbaye de Lahonce Lahonce 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 55 10

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English : Forum intercommunal des associations 2026 Lahonce-Urcuit

L’événement Forum intercommunal des associations 2026 Lahonce-Urcuit Lahonce a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque