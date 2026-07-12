Informations pratiques

Nontron

Forum intercommunal des associations

Salle des fêtes et maison des sports Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La 6ème édition réunira une cinquantaine d’associations des domaines sportif, culturel, caritatif, social et environnemental. Les buts de cette manifestation sont divers :

– présenter à la population du territoire les associations existantes sur le secteur,

– susciter l’envie de s’inscrire à une nouvelle activité de loisirs,

– mettre le tissu associatif en avant,

– favoriser les rencontres entre les différentes associations du territoire.

De nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée :

-Balades à dos de poneys pour les plus jeunes,

-Jeux gonflables (jeu de glisse, jeu d’adresse, jeu de rapidité)

-Jeu de billard au pied

-Présentation de véhicules par les pompiers et le DFCI

-Un jeu de piste de 10h à 13h ;

-Espace petite enfance avec des jeux spécifiques mis à disposition des familles.

Des démonstrations proposées par les associations se dérouleront dans la journée. .

Salle des fêtes et maison des sports Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associations@ccpn.fr

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English : Forum intercommunal des associations

L’événement Forum intercommunal des associations Nontron a été mis à jour le 2026-07-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin