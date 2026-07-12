Forum intercommunal des associations Nontron
samedi 12 septembre 2026 · Nontron
Informations pratiques
Nontron
Forum intercommunal des associations
Salle des fêtes et maison des sports Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La 6ème édition réunira une cinquantaine d’associations des domaines sportif, culturel, caritatif, social et environnemental. Les buts de cette manifestation sont divers :
– présenter à la population du territoire les associations existantes sur le secteur,
– susciter l’envie de s’inscrire à une nouvelle activité de loisirs,
– mettre le tissu associatif en avant,
– favoriser les rencontres entre les différentes associations du territoire.
De nombreuses animations auront lieu tout au long de la journée :
-Balades à dos de poneys pour les plus jeunes,
-Jeux gonflables (jeu de glisse, jeu d’adresse, jeu de rapidité)
-Jeu de billard au pied
-Présentation de véhicules par les pompiers et le DFCI
-Un jeu de piste de 10h à 13h ;
-Espace petite enfance avec des jeux spécifiques mis à disposition des familles.
Des démonstrations proposées par les associations se dérouleront dans la journée. .
Salle des fêtes et maison des sports Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associations@ccpn.fr
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English : Forum intercommunal des associations
L’événement Forum intercommunal des associations Nontron a été mis à jour le 2026-07-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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