Forum Jobs d’été, Conseil régional d’Île-de-France, Saint-Ouen-sur-Seine

Forum Jobs d’été Mercredi 22 avril, 10h00 Conseil régional d’Île-de-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Tu as ou tu vas avoir 18 ans et tu cherches un job pour cet été ?

Viens rencontrer des employeurs et passer des job dating le mercredi 22 avril 2026 lors de la 33ème édition du Forum Jobs d’été !

Le forum Jobs d’été offre une multitude d’opportunités d’emploi pour les jeunes. Tu pourras également être coaché par des professionnels, apprendre à faire un CV qui plaît aux recruteurs et recevoir des conseils sur ton projet professionnel !

Plus d’informations et programme à venir.

Conseil régional d’Île-de-France 8, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Une journée pour rencontrer des recruteurs et trouver un job d’été Jobs d’été

CIDJ