Forum Logement Mobilité Santé Vie pratique, Salle Intercommunale, Saint-Pol-sur-Ternoise

Forum Logement Mobilité Santé Vie pratique Mardi 2 juin, 13h30 Salle Intercommunale Pas-de-Calais

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Si vous avez des questions sur vos droits, si vous avez envie de faire des économies ou si vous avez besoin d’un coup de pouce pour vos démarches en général…Alors ne manquez pas le Forum logement – vie quotidienne à Saint-Pol-sur-Ternoise !

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Que vous cherchiez des solutions pour votre logement, votre santé ou vos déplacements, des conseiller(e)s seront là pour vous accompagner.

Ce forum, c’est concret, c’est utile, et c’est surtout ouvert à tous !

Venez poser vos questions, découvrir des astuces et repartir avec des solutions !

Plus d’informations

Salle Intercommunale Rue Jean Moulin, Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://linktr.ee/adefi »}]

Si vous avez des questions sur vos droits, envie de faire des économies ou si besoin d’un coup de pouce pour vos démarches en général…Alors ne manquez pas le Forum à Saint-Pol-sur-Ternoise !