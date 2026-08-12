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AGENDA · Rennes

Forum Séisme Salle de La Cité Rennes

mercredi 14 octobre 2026 · Salle de La Cité · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Salle de La Cité
Adresse
10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes
Ville
35706 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Forum Séisme Salle de La Cité Rennes 14 et 15 octobre Ille-et-Vilaine

Le forum de l’impact et de l’engagement

Face aux enjeux écologiques et sociaux, Séisme bouscule le monde du travail pendant 2 jours à travers tables rondes, agoras, ateliers et bien plus encore. L’édition 2026 se tiendra les 14 et 15 octobre prochain en plein cœur de Rennes. Chaque journée aura sa soirée culturelle : le mercredi avec des spectacles et le jeudi avec des concerts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-14T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-15T23:59:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine


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