Forum Séisme Salle de La Cité Rennes
mercredi 14 octobre 2026 · Salle de La Cité · Rennes
Informations pratiques
Forum Séisme Salle de La Cité Rennes 14 et 15 octobre Ille-et-Vilaine
Le forum de l’impact et de l’engagement
Face aux enjeux écologiques et sociaux, Séisme bouscule le monde du travail pendant 2 jours à travers tables rondes, agoras, ateliers et bien plus encore. L’édition 2026 se tiendra les 14 et 15 octobre prochain en plein cœur de Rennes. Chaque journée aura sa soirée culturelle : le mercredi avec des spectacles et le jeudi avec des concerts.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-14T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-15T23:59:00.000+02:00
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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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