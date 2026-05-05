Fougères fête la nature!, 10 Avenue de la Forêt 35133 Landéan, Landéan
Fougères fête la nature!, 10 Avenue de la Forêt 35133 Landéan, Landéan samedi 16 mai 2026.
Fougères fête la nature! Samedi 16 mai, 10h00 10 Avenue de la Forêt 35133 Landéan Ille-et-Vilaine
entrée libre, sur inscription via l’office du tourisme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année l’incroyable patrimoine naturel de la forêt de Fougères avec la Boucle de Mélusine ! Une randonnée commentée, musicale et poétique …
Pique-nique à prévoir, 9 participants maximum, rendez-vous aux Celliers de Landéan à 10h.
Retrouvez tout le programme du Gouelbreizh 2026 à Fougères, une organisation by Skol Diwan Bro Felger!
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Ballades commentées en forêt nature foret