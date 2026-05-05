Fougères fête la nature!, 10 Avenue de la Forêt 35133 Landéan, Landéan

Fougères fête la nature! Samedi 16 mai, 10h00 10 Avenue de la Forêt 35133 Landéan Ille-et-Vilaine

entrée libre, sur inscription via l’office du tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2026, venez découvrir cette année l’incroyable patrimoine naturel de la forêt de Fougères avec la Boucle de Mélusine ! Une randonnée commentée, musicale et poétique …

Pique-nique à prévoir, 9 participants maximum, rendez-vous aux Celliers de Landéan à 10h.

Retrouvez tout le programme du Gouelbreizh 2026 à Fougères, une organisation by Skol Diwan Bro Felger!

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Ballades commentées en forêt nature foret