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AGENDA · Cordemais

Fouille qui peut ! Cordemais

mercredi 8 juillet 2026 · Cordemais

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
44360 Cordemais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5.5 5.5

Cordemais

Fouille qui peut !

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-19 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Glisse toi dans la peau d’un.e archéologue pour déterrer les trésors enfouis et percer les secrets du passé. Muni de ton pinceau et de ta truelle, apprends les gestes et étapes pour extraire des vestiges sans les abîmer. Prêt à relever le défi ?
Activité pour les 6/10 ans.   .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80  contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Fouille qui peut ! Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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